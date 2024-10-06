محافظ بني سويف يزور القاعدة الجوية لتقديم التهنئة بذكرى نصر أكتوبر الـ 51

زار محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ،قاعدة بني سويف الجوية بدنديل، لتقديم التهنئة لقيادات وأفراد القاعدة الجوية ، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 51 على انتصارات أكتوبر المجيدة ،حيث كان فى استقباله: العميد طيار أركان حرب صبري درويش رئيس أركان المنطقة المركزية الجوية ،العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، وعدد من الضباط الطيارين

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لقائد القاعدة الجوية بهذه المناسبة الوطنية التي تعد تجسيداً عمليا و تعبيرًا صادقًا عن تضحيات الشعب المصرى من أجل الوطن واسترداد كرامته، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة في أكتوبر 73 سطرت ملحمة وطنية عربية تاريخية وكانت علامة فارقة فى تاريخ مصر والعرب ، استعادت خلالها الأمتان المصرية و العربية قوتها وهويتها في معركة العزة والكرامة

رافق المحافظ خلال الزيارة : بلال حبش نائب المحافظ، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،هاشم شوقي رئيس مركز ومدينة ناصر ،وبعض القيادات العسكرية و الأمنية