محافظ القليوبية يضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

وضع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، والعقيد أ.ح/محمد طلبة المستشار العسكري، ووفد من القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة الشهداء بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، ومديري مديريات الأوقاف والأزهر والمالية والعمل والصحة والطرق والإسكان والطب البيطري والتموين والشباب والرياضة والزراعة ومديري ادارات المراجعة الداخلية والشئون الاقتصادية والاستثمار، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ "المحافظ" ومُرافقيه الفاتحة ترحُماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقِبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني.

وبعد انتهاء المراسم، هنأ محافظ القليوبية القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى إنتصارات أكتوبر، التي أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وأتاحت كل الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات وشتى المجالات بسواعد وعقول أبنائِها الذين يستلهمون دائماً من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار والإصرار والإنتماء لهذا الوطن الشامخ.

وقال "عطية" أغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شُهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة، الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالٍ ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية وهي مواجهة الإرهاب الأسود وإقتلاع جذوره، مؤكداً على أنه مع توحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يستطيع تحقيق المستحيل، ويحقق الإنتصارات في كافة المجالات، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك حجم وعدد المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال الـ 10 سنوات الماضية في مختلف القطاعات، التي تمت بمعدلات تنفيذ قياسية وغير مسبوقة.

وأضاف أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظلُ رمزا وعنواناً للعزة والكرامة، وباعثاً لكل مصري وعربي على الفخر، وشاهداً على عظمة الشعب المصري وقواتنا المسلحة، مؤكداً بأن مِصْرَّ ستظلُ أبداً بإذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية، داعياً المولى عز وجل أن يَحفظَّ مِصْرنا الحبيبة شعباً وقائداً وجيشاً وآمنا.

وضيع اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

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