الأنبا باخوم يترأس حفل خريجي اجتماع شباب كنيسة عزبة النخل واستقبال الدفعة الجديدة

ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "مش أنا" مساء أمس، حفل خريجي اجتماع شباب كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، واستقبال الدفعة الجديدة، بحضور الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة.

وألقى كلمة الاحتفال بعنوان "أنا من الله"، مؤكدًا أهمية الدخول في علاقة عميقة مع الله، والحوار اليومي معه، من أجل معرفه مشيئته معنا، حتى نستطيع التقدم في كافة مناحي حياتنا.

وقدم النائب البطريركي كلمات التشجيع للحاضرين لأبنائه وبناته الشباب والشابات الخريجين والخريجات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في مستقبلهم.

كذلك، شكر الأنبا باخوم الأب يوحنا، على جميع مجهوداته المبذولة في خدمة الكنيسة، وشعبها، كما تضمن الاحتفال أيضًا الترانيم الروحية، والفقرات الاستعراضية.

كذلك، شهد اليوم تكريم خدام، وخريجي اجتماع الشباب بالرعية، واستقبال الدفعة الجديدة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المحتفى بهم، من قِبل الأب المطران.