"صحة بني سويف": إجراء 42 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

افتتحت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور محمد قريبه وكيل المديريه إجراء 42 عملية جراحية بمستشفى الواسطي المركزي اليوم الاحد، 6 اكتوبر 2024 ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات جراحه عامه وجراحة مسالك وعظام وانف واذن ورمد، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الواسطي المركزي والفشن المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية الدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى والدكتورة دعاء صلاح مديرادارة المستشفيات وبحضور الدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزى.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للأطباء والتمريض والفريق المعاون على ما قدموه من جهود لخدمه المرضى.