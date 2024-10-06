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الأحد 06 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 10 محاضر تموينية لمخابز بقلين في كفر الشيخ

في المخابز والأسواق

مخابز كفرالشيخ
مخابز كفرالشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإشراف اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت «محضر نقص وزن، ومحضر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة، ومحضر عدم اعلان»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

تموين كفرالشيخ يحرر محاضر تموينية الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين تموين كفرالشيخ محاضر تموينية محافظ كفرالشيخ