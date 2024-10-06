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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حدائق الشيطان.. حبس 4 متهمين بزراعة 3 أفدنة بانجو في الجيزة

المضبوطات
المضبوطات
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أمرت جهات التحقيق بالنيابة العامة في الجيزة، بحبس 4 متهمين، أربعة أيـام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهم بالإتجار وزراعة مخدر البانجو في مزرعة مساحتها 3 أفندنة بمنطقة الواحات، كما أمرت النيابة بإعدام المواد المخدرة المضبوطة.

منصور الحفني في الواحات.. الأمن يداهم أكبر مزرعة "بانجو" مساحتها 3 أفدنة

وداهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أكبر مزرعة لمخدر البانجو مساحتها 3 أفدنه يقوم بزراعتها عاطلان بزراعتها والإشراف عيها، بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، ثم يقومان ببيع محصولها لشخصين بمحافظة شمال سيناء.

ضبط مزرعة لمخدر البانجو

 

الأمن يداهم مزرعة بانجو ويضبط مالكيها 

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطلين بزراعة مخدر البانجو علي مساحات كبيرة داخل مزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تمت مداهمة المزرعة وتبين أنها مزروعة بمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم ( كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - عدد من الطلقات - 2 سيارة ) .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 6 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم إعدام المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأن محصول المزرعة من مخدر البانجو يقومان ببيعه لشخصين بمحافظة شمال سيناء أمكن ضبطهما.

 

 


             

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