البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى شباب أبرشية مدريد

وجه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم الأحد، رسالة إلى شباب أبرشية مدريد بمناسبة لقاء" Madrid Live Meeting 2024" ، حيث عُقد مساء أمس السبت الخامس من أكتوبر ، وذلك في ضوء الاستعداد للاحتفال بيوبيل ٢٠٢٥.

وتمحور اللقاء حول شعار "كونوا في الرجاء فرحين" وقد استهل البابا فرنسيس رسالته إلى شباب أبرشية مدريد معبّرا عن قربه منهم ودعاهم إلى التحلي بالشجاعة والمضي قدمًا، وإلى الحوار مع المسنين وذكّر في هذا الصدد بأن المسنين هم حكمة شعب.

وتابع رسالته حاثا الشباب على الاصغاء إلى المسنين والتمسك بالجذور، وقال تحلّوا بالشجاعة ولا تفقدوا الفرح.

وفي ختام رسالته الموجهة إلى شباب أبرشية مدريد بمناسبة لقاء عُقد في ضوء الاستعداد للاحتفال بيوبيل ٢٠٢٥، طلب قداسة البابا فرنسيس ألا ينسوا أن يصلّوا من أجله.