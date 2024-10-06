سلامة الغذاء تحقق في واقعة اشتباه تسمم 9 أشخاص بالشرقية

أصدر الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، توجيهات بسرعة التحقق من واقعة تسمم 9 أشخاص بإحدى القرى التابعة لمركز مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ، قام فرع الهيئة بمحافظة الشرقية ، بإجراء تقصي حقائق فيما يخص واقعة اشتباه تسمم غذائي لعدد 9 حالات ، حيث تم التوجه إلى الوحدة الصحية والمستشفى الخاصة بحجز الحالات ومنازل الحالات المشتبه بها، والتي تبين أنها نتجت عن تناول وجبة من الجبن القريش المصنعة منزليًا ولم يتم تصنيعها أو تداولها بأي منشأة غذائية.

و في إطار جهود فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 149 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، أبو كبير، ههيا، كفر صقر وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بسكوت، ألبان، شيكولاتة، كاتشب، جبنة وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 24 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 5 حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 160 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة والطب البيطري، مديرية التموين، مجلس المدينة) وذلك بنطاق مركز الخارجة، حيث تم المرور على 26 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير 11 محضرًا تنوعت ما بين (محاضر شهادات صحية، محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر إعدام سلع فاسدة ومجهولة المصدر) وذلك بمعرفة الجهات الرقابية الأخرى في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.