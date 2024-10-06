بطل بسلاح المدرعات: 8 مارس 1969 نفذنا ضربة قوية ضد العدو لمدة 5 ساعات متواصلة

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قال اللواء أركان حرب عبد العظيم يوسف من أبطال سلاح المدرعات في حربي الاستنزاف وأكتوبر، إن مرحلة الدفاع النشط لم تكن طويلة، واستغرقت 6 شهور، وانصبت على أعمال القصف المدفعي من القوات المصرية للقوات الإسرائيلية الموجودة على الضفة الشرقية لقناة السويس، في هذا الوقت، بدأت إسرائيل بناء خط بارليف.

وجاء في الفيلم: «مضت الأيامُ حسراتٍ على العدو المتغطرس، وكانت إسرائيل على موعد آخر مع أعنف المواجهات المصرية بدءً من مارس عام 1969».

وأكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم طلبة من أبطال قوات المدفعية في حربي الاستنزاف وأكتوبر: «في 8 مارس 1969 نفذنا ضربة قوية لمدة 5 ساعات، إذ استهدفنا جميع النقاط القوية للعدو، وكل النقاط تم ضربها، وكذلك الاحتياطيات في العمق، وأي قوات مقتربة من خط القناة تم ضربها لمدة 5 ساعات».