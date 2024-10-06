"كان سكران".. ضبط المتهم بمعاكسة طالبة داخل نادي الصيد في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمعاكسة طالبة أثناء تواجدها بنادي الصيد بدائرة قسم شرطة الدقي.

معاكسة طالبة داخل نادي الصيد

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بمعاكسة طالبة داخل نادي الصيد بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام مسن في حالة سُكر بمعاكسة طالبة وقيام المجني عليها بالاستغاثة بوالدها، وتم اصطحاب الطرفين إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.