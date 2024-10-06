الشركة المتحدة تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التهنئة إلي الشعب المصري بذكري نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣.

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، منشور تهنئ الشعب المصري بذكري نصر أكتوبر.

منشور الشركة المتحدة

وجاء منشور الشركة المتحدة

"بكل فخر واعتزاز، تهنئ المتحدة الشعب المصري بذكرى نصر 6 أكتوبر الذي سيظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري على تحقيق المستحيل، وكل عام وأنتم بخير".

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقارير مصورة ووثائقية علي كل قنواتها ومنصاتها، عن نصر السادس من أكتوبر، وذلك علي مدار الساعات القليلة الماضية احتفالا مع الشعب المصرى والعربى بهذا النصر المشرف.