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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الشركة المتحدة تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة
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وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التهنئة إلي الشعب المصري بذكري نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣.

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، منشور تهنئ الشعب المصري بذكري نصر أكتوبر.

منشور الشركة المتحدة 

وجاء منشور الشركة المتحدة
"بكل فخر واعتزاز، تهنئ المتحدة الشعب المصري بذكرى نصر 6 أكتوبر الذي سيظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري على تحقيق المستحيل، وكل عام وأنتم بخير".

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقارير مصورة ووثائقية علي كل قنواتها ومنصاتها، عن نصر السادس من أكتوبر، وذلك علي مدار الساعات القليلة الماضية احتفالا مع الشعب المصرى والعربى بهذا النصر المشرف.

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