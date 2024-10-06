عيد نصر أكتوبر الـ 51.. محافظ الإسكندرية يضع إكليلا ًمن الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية واللواء هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة تلك الذكرى.

وأكد سيادته أن تلك المناسبة المجيدة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعياً الله _عز وجل_ أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار. وعزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.