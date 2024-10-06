ممثل أممي: المشهد في لبنان مأساوي والضربات الإسرائيلية تتزايد

علق الدكتور هيثم أبو سعيد، الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، على تصاعد وحدة الضربات الجوية الأخيرة في لبنان التي تنتهك جميع القوانين الدولية الخاصة بالحقوق الإنسان، بجانب أن الاحتلال لا يكترث بكل المناشدات الدولية لوقف القصف المستمر سواء في لبنان أو في قطاع غزة.

وقال، إن المشهد مأساوي للغاية، فالحالات الإنسانية مزرية العالم في الطرقات مشتتة ليس هناك من مأوي لكل النازحيين، لافتًا إلى أن الوضع الصحي سئ جدًا، فهناك 4 مستشفيات خارج الخدمة تماما في قطاع غزة.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل يعود إلى فشل القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية في تحقيق انجازات منذ حوالي السنة وحتى اليوم، وبالنسبة للقيادة السياسية ورئيس حومة إسرائيل بنيامين نتنياهو خطير للغاية لأنه سيعكس على وضعه الشخصي اتجاه الحكومة والشعب والقانون الذي هو أيضا مُطارد من خلاله.

وتابع الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جنيف، اليوم الأحد، أن هناك محكمتين أصرت أحكام بحق إسرائيل وقادتها من قبل العدل الدولية والجنائية الدولية، فهناك طلب من المدعي العام بتوقيف “نتنياهو” ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأشار إلى أن تلك الأعمال التي يراها العالم ونشهدها اليوم من خلال الاعتداء السافر على اللبنانيين في الجنوب وفي كل المناطق الذي طال عدد كبير جدا من المدن اللبنانية في مختلف المحافظات، وبالتالي ما يحدث في الأراضي الفلسطينية واللبنانية هي عدم تحقيق أى أنجاز ميداني على أرض الواقع وكسب مزيد من الوقت لعدم محاسبة “نتنياهو” وزجه بالسجن المحلي في إسرائيل والدولي.