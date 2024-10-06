"ثقافة القليوبية" تحتفي بإصدارات النشر الإقليمي وفعاليات متنوعة بقرى حياة كريمة

شهدت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقليوبية.

ووفق بيان الهيئة العامة لقصور الثقافة فقد أقام نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، حفل توقيع ومناقشة ديوان العامية "تمثال عيونه مدمعة" للشاعر مصطفى حجاب، بمكتبة مصر العامة ببنها، في إطار احتفاء هيئة قصور الثقافة بالأعمال الأدبية الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي.

أدار اللقاء الشاعر مجدي أبو الخير، واستهلت فعالياته بكلمة الفنان ياسر فريد مدير عام ثقافة القليوبية، هنأ خلالها صاحب الديوان الفائز، مقدما الشكر لكل من ساهم في خروج هذا العمل إلى النور.

من ناحيته قدّم الشاعر محمد عكاشة، رئيس نادي الأدب المركزي، نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للشاعر ونشأته في نادي أدب بنها، كما تناول دور قصور الثقافة في دعم المواهب الأدبية من خلال مسابقة النشر الإقليمي المعنية بمجالات الشعر والأدب والدراسات النقدية.

وتحدث الشاعر محمود الزهيري، عن الديوان الصادر عن قصور الثقافة، مشيرا أنه يعد العمل الأول للشاعر في مجال العامية المصرية، ويضم 22 قصيدة تناقش قضايا فلسفية وموضوعات إنسانية تتعلق بالفقر والموت والحرمان، ويتضح ذلك من خلال المحاور الرئيسة التي يرتكز عليها الديوان وهي المشاعر واللغة والموسيقى، ومن أبرز تلك القصائد: الرسالة الأولى، تمثال عيونه مدمعة، ابتهال الليل، الشارع، مسدس، المراية، البرواز، 12 منتصف الليل، فلان، قص الشريط، رحلتي ليا 20، نقطة ومن أول العمر، ورقصة سلو".

وأضاف "الزهيري" أن الديوان بمثابة منجز أدبي يستحق الدراسة، يعكس ما لدى الشاعر من عملقة في صناعة الصورة، ويعتبر بداية قوية ورائعة قادرة على تغيير دفة الشعر والثقافة بالمحافظة، بغض النظر عن السوداوية في بعض القصائد.

واختتم اللقاء بحديث للشاعر صاحب الديوان موضحا، أنه يعتبر أول تجربة إنسانية له، حاول جاهدا العمل عليها، كما تحدث عن دور الأدباء الذين استفاد من خبراتهم خلال جلسات نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، مقدما لهم الشكر كونهم أصحاب فضل في منجزه الأدبي.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت قرية كوم أشفين، عددا من الفعاليات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تضمنت محاضرة بعنوان "المرأة ودورها في المجتمع"، ناقشت خلالها علا النجار، مدير بيت ثقافة سنديون، دور المرأة في تنشئة الأجيال وبناء المجتمع مقدمة عدد من النماذج المؤثرة على مدار التاريخ، كالملكة حتشبسوت وكليوباترا، أعقبها ورشة لتعليم أساسيات الرسم للأطفال وفقرة رسم على الوجه واختتم اليوم بعرض استعراضي لعدد من الأطفال الموهوبين، وفقرة فنية لفرقة الآلات الشعبية بشبين القناطر، بقيادة الفنان عادل فريد.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أكتوبر الحالي أنشطة مكثفة ومتنوعة بمختلف المحافظات، من بينها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.