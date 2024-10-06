"الدفاع الروسية": تدمير محطة وقود قرب "أوديسا".. واستهداف البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن القوات الروسية دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات"، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا، واستهدفت البنية التحتية لمطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، واستهدفت نقاط لإطلاق الطائرات دون طيار، وتجمعات القوى البشرية، ومعدات القوات الأوكرانية في 137 منطقة.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و68 طائرة دون طيار.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجوي 24 و150 و151 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 109 و117، ولواءي الحرس الوطني 14 و15 في مناطق ألكسندرو كالينوفو، ونيليبوفكا، ودروجبا، ونوفولينوفكا، ونوفويكونوميتشيسكو، ودزيرجينسك، وتسوكورينو، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - المعترف بها من جانب واحد - وتم صد تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.