"عبدالكريم" يتفقد سير العمل بـ القاهرة لتكرير البترول.. ويوجه بالاستفادة من خبرات الكوادر الفنية

أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة لشركة القاهرة لتكرير البترول يرافقه الدكتور كيميائى تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والأمن الصناعى.

واستعرض المهندس وائل زرق رئيس مجلس الإدارة لشركة القاهرة لتكرير البترول، جميع أنشطة الشركة وخطط الشركة المستقبلية لزيادة إيرادات الشركة والتوسع فى تقديم الخدمات الفنية وأعمال التصنيع للشركات الشقيقة وللغير كما تم استعراض التحديات التى تواجه الشركة وكيفية التغلب عليها.

ووجه « عبد الكريم » بضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة للكوادر الفنية بالشركة فى جميع المجالات وخاصة كفاءة الطاقة وأعمال التصنيع وسلامة العمليات وتقديم الدعم الفنى للشركات الشقيقة.

وقام رئيس الهيئة يرافقه الكيميائى تامر عايش والمهندس وائل رزق بجوله تفقدية لمواقع الشركة المختلفة حيث تم تفقد الغرفة المركزية لكاميرات المراقبة للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ومركز الإطفاء المشترك وتم عمل تجربة إطفاء وهمية، وقد أثنى رئيس الهيئة على الكفاءة العالية لفرق الإطفاء بالمركز وتم تفقد وحدة إستراجاع غازات الشعلة والوحدات الإنتاجية ومنطقة التوسعات الجديدة لشركة القاهرة لتكرير البترول وورش التصنيع المحلى للشركة.

وفى نهاية الجولة أشاد « عبد الكريم » بالمجهودات الكبيرة المبذولة والكفاءة العالية للعاملين بإدارات الشركة المختلفة والتى أدت إلى رفع إيرادات الشركة ونتائج الأعمال المتميزة وأكد على تقديم كامل الدعم للشركة لمزيد من التوسع وزيادة حجم الأعمال وإستغلالًا للكوادر البشرية المتميزة بالشركة.