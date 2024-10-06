السفير التركي: حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة في مجال الملابس يزداد كل عام

شارك سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن ، في معرض كايرو فاشون تكس، الذي يقام في القاهرة بمركز المؤتمرات بمدينة مصر في الفترة من 3 الى 5 أكتوبر 2024.
يعد معرض كايرو فاشون تكس يقام في مصر كل عام احد اكبر معارض الموضة والملابس الجاهزة ويشارك في هذا المعرض 11 شركة تركية تعمل في مجالات القماش ، الخيوط ، القطن وتصنيع الملابس الجاهزة.
وشارك سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن للمرة الثانية في هذا المعرض هذا العام وزار الشركات المشاركة والمنظمين كما القى كلمة في جلسة الاعمال الموجهة للأعمال (Business to Business B2B).
وخلال كلمته توجه السفير شن بالشكر الى الشركات المنظمة للمعرض وأوضح ان مجال الملابس الجاهزة قد شهد إمكانات كبيرة للتعاون بين مصر وتركيا في مجالات التجارة و التكنولوجيا والصناعة والاستثمارات وهذه الإمكانيات بدأت في التنفيذ كما أوضح ان اهتمام الشركات التركية تجاه مصر يزادا يوما عن يوم في التجارة والتكنولوجيا وصناعة الماكينات والاستثمارات.
وزار السفير صالح موطلو شن الـ11 شركة التركية المشاركة في المعرض وتحدث معهم جميعا وتشاور معهم حول خططهم في مجالات التجارة التكنولوجيا و الصناعة والاستثمار. ومن بين تلك الشركات توجد 3 شركات تركية تشارك لأول مرة في المعرض وأوضحوا سعادتهم من المشاركة في المعرض.
وقال السفير شن إن تركيا هي من الدول الرائدة في المنطقة و أوروبا في مجال الملابس، موضحا انه بالنظر الى السوق المصري المستمر في النمو والتكامل التجاري بين مصر و الدول الأخرى في أوروبا وأفريقيا وأمريكا والدول العربية توجد إمكانات ضخمة للتعاون بين مصر و تركيا في مجال الملابس . وهذا التعاون يقوم على مبدأ مكسب-مكسب ويشمل المجالات التجارية والتكنولوجية والاستثمارات إضافة الى القوى العاملة.
وأفاد السفير شن، بأن مصر الان تمتلك قدرة تصديرية هامة وعلى الأقل ثلث هذه الصادرات هي من قبل الشركات التركية الموجودة في مصر وان كبرى الشركات المصدرة هي شركات تركية.
كما أفاد السفير بأنه التقى مؤخرا برئيس شركة شرباتي التي هي اكبر منتج للجينز في مصر والتي تنتج في مصر وتركيا التركي محمد الشرباتي.
وأوضح السفير التركي أن حجم التجارة والتكنولوجيا والاستثمارات بين مصر وتركيا في مجال الملابس الجاهزة سيستمر في الازدياد كل عام وان أفاق التعاون هي بلا حدود وبالنظر الى حجم التجارة بين مصر وتركيا والتعاون في مجال الملابس الجاهزة.
واختتم قائلا: ان هذا التعاون يوفر فرص عمالة في مصر قدرة تصديرية إضافة الى توفيره الامكانية للشركات التركية لكي يستمروا في العمل داخل هذا القطاع من خلال الشراكة مع مصر.