السفير التركي: حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة في مجال الملابس يزداد كل عام

شارك سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن ، في معرض كايرو فاشون تكس، الذي يقام في ‏القاهرة بمركز المؤتمرات بمدينة مصر في الفترة من 3 الى 5 أكتوبر 2024. ‏

يعد معرض كايرو فاشون تكس يقام في مصر كل عام احد اكبر معارض الموضة والملابس الجاهزة ‏ويشارك في هذا المعرض 11 شركة تركية تعمل في مجالات القماش ، الخيوط ، القطن وتصنيع الملابس ‏الجاهزة. ‏

وشارك سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن للمرة الثانية في هذا المعرض هذا العام وزار ‏الشركات المشاركة والمنظمين كما القى كلمة في جلسة الاعمال الموجهة للأعمال ‏‎(Business to ‎Business B2B)‎‏.‏

وخلال كلمته توجه السفير شن بالشكر الى الشركات المنظمة للمعرض وأوضح ان مجال الملابس ‏الجاهزة قد شهد إمكانات كبيرة للتعاون بين مصر وتركيا في مجالات التجارة و التكنولوجيا والصناعة ‏والاستثمارات وهذه الإمكانيات بدأت في التنفيذ كما أوضح ان اهتمام الشركات التركية تجاه مصر يزادا ‏يوما عن يوم في التجارة والتكنولوجيا وصناعة الماكينات والاستثمارات. ‏

وزار السفير صالح موطلو شن الـ11 شركة التركية المشاركة في المعرض وتحدث معهم جميعا وتشاور ‏معهم حول خططهم في مجالات التجارة التكنولوجيا و الصناعة والاستثمار. ومن بين تلك الشركات توجد ‏‏3 شركات تركية تشارك لأول مرة في المعرض وأوضحوا سعادتهم من المشاركة في المعرض. ‏

وقال السفير شن إن تركيا هي من الدول الرائدة في المنطقة و أوروبا في مجال الملابس، موضحا انه ‏بالنظر الى السوق المصري المستمر في النمو والتكامل التجاري بين مصر و الدول الأخرى في أوروبا ‏وأفريقيا وأمريكا والدول العربية توجد إمكانات ضخمة للتعاون بين مصر و تركيا في مجال الملابس . ‏وهذا التعاون يقوم على مبدأ مكسب-مكسب ويشمل المجالات التجارية والتكنولوجية والاستثمارات ‏إضافة الى القوى العاملة. ‏

وأفاد السفير شن، بأن مصر الان تمتلك قدرة تصديرية هامة وعلى الأقل ثلث هذه الصادرات هي من قبل ‏الشركات التركية الموجودة في مصر وان كبرى الشركات المصدرة هي شركات تركية. ‏

كما أفاد السفير بأنه التقى مؤخرا برئيس شركة شرباتي التي هي اكبر منتج للجينز في ‏مصر والتي تنتج في مصر وتركيا التركي محمد الشرباتي. ‏

وأوضح السفير التركي أن حجم التجارة والتكنولوجيا والاستثمارات بين مصر وتركيا في مجال ‏الملابس الجاهزة سيستمر في الازدياد كل عام وان أفاق التعاون هي بلا حدود وبالنظر الى حجم التجارة ‏بين مصر وتركيا والتعاون في مجال الملابس الجاهزة.

واختتم قائلا: ان هذا التعاون يوفر فرص عمالة في مصر ‏قدرة تصديرية إضافة الى توفيره الامكانية للشركات التركية لكي يستمروا في العمل داخل هذا القطاع من ‏خلال الشراكة مع مصر. ‏