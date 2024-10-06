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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم اللبناني: تحويل المدارس والجامعات إلى ملاذات للنازحين

مدارس لبنان
مدارس لبنان
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أكد وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، اليوم الأحد، أن العديد من المدارس وجزءًا كبيرًا من الجامعات في لبنان أصبحت ملاذات آمنة لإيواء النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن الحلبي عن تأجيل العام الدراسي في لبنان ليبدأ في الرابع من نوفمبر 2024، وذلك في ظل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة من البلاد ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، حيث لجأ الكثير منهم إلى المدارس.

وأشار الوزير إلى أن "العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية سيبدأ يوم الاثنين في 4 نوفمبر 2024"، لافتًا إلى المخاطر الأمنية والعوائق النفسية التي تمنع العديد من الأسر من نقل أولادهم إلى المدارس.

وزير التربية والتعليم اللبناني لبنان إيواء النازحين العدوان الإسرائيلي