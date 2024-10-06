خبير عسكري: الاحتلال استخدم صواريخ محرمة دوليًا في اجتياح جنوب لبنان

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري، إن ما يحدث في الجنوب اللبناني هو مؤشر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ببيروت، حيث شهدنا ليلة عنيفة بـ الضاحية الجنوبية.

وأضاف بالوكجي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استخدمت صواريخ محرمة دوليًا، وأن الأهداف مازالت متوازية بين الجنوب بالضربات، والضاحية وباقي أطراف القرى.

وأوضح الخبير العسكري، أن إسرائيل لن تدخل على لبنان تسللًا، منوهًا بأن حزب الله لا يقاتلون قتال متماثل، بينما قوات الاحتلال تقوم باستطلاع صواريخ حزب الله، والأنفاق، وكافة الأسلحة الدفاعية للحزب.

وتابع: فالحزب حتى الآن لم يستخدم الدفاع الجوي أو الصواريخ النوعية، وعلى صعيد الجبهة مازالت الأمور بتماس، ويمكن أن يغير الإسرائيلي ولن يقوم بالمحاور التقليدية أن يتقدم.