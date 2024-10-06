سرق محادثات خاصة.. تجديد حبس "فني تحاليل" بتهمة ابتزاز طبيب في العياط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس فني تحاليل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على محادثات خاصة من هاتف طبيب يعمل لديه وابتزازه، بدائرة مركز شرطة العياط.

فني تحاليل يبتز طبيبا في العياط

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من طبيب يتهم فيه فني تحاليل يعمل لديه؛ لقيامه بابتزاه عقب حصوله على محادثات من هاتفه أثناء قيامه بترتيب بعض التطبيقات والبرامج، حيث قام بتصوير المحادثات الموجودة على الهاتف بين الطبيب وبعض السيدات التي يترددن على العيادة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.