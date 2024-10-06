سلامة الغذاء: تنفيذ 48 مأمورية رقابية على منشآت السلاسل التجارية بالمحافظات

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 سبتمبر – 4 أكتوبر، تسجيل الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و8 شركات ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 545 منتج جديد، وأصدرت 15 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 39 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 89 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 48 شكوى وجاري فحص 41 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 670 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج والعاشر من رمضان ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 521 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 342 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، البحيرة والجيزة، وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 1 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظة الشرقية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، الاسماعلية، الفيوم والقليوبية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط والاسماعيلية.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، البحر الحمر، الجيزة والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 586 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية والجيزة، كما تم تسجيل 2 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 8 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.