مياه أسيوط: تسريب بخط طرد صرف محطة البركة وفرق الصيانة تعمل على قدم وساق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تسريب مياه مفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن، وهو خط طرد محطة صرف البركة، وذلك بالقرب من محطة بنزينه أبو حميد، بحضور رئيس الشركة المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي والتنفيذيين بالمحافظة.
واشارت الشركة الى انه تم تدخل فرق الطوارئ ومسئولي فنيين الصيانة، واصطحاب عدد 10 سيارات كسح مختلفة السعه وبداله، وحفار لزوم تحديد موقع التسريب بدقة والعمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن لتجنب تفاقم الأضرار.
واكدت الشركة أنها نعمل جاهدة لتحديد موقع التسريب بدقة وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، واعتذرت عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.