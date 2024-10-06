سفير الصومال: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وجيش وشعب مصر بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة،مؤكدا ان حرب أكتوبر تمثل انتصاراً لكل العرب حيث أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

ووجه سفير الصومال في بيان له اليوم، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهمالطاهرة، معربا عن أمله أن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصر والأمةالعربية.

وأضاف أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها ، وملهما لقوة الارادة المصرية، ومؤكدا أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً عربيا يدعو للفخروالإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة.