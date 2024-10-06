343 إذن تصدير لحاصلات زراعية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 سبتمبر – 4 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 32 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 26 زيارة، وأصدرت الإدارة 343 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 304 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء في الأسواق التصديرية بعنوان (تلبية المعايير والمتطلبات الدولية) وذلك خلال فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الثالثة في الفترة من 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2024 .

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3770 رسالة بنحو 200 ألف طن بزيادة بلغت 12 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1415 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 623 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 36 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 32 ألف طن.

ومثلت السودان، الصومال، فيتنام والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 169 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 574 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 370 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2170 رسالة بنحو 615 ألف طن لعدد 842 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح، فول صويا وسكر خام من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وأوروجواي.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 666 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 410 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 333 رسالة.

