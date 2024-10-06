إعلامية لبنانية: إرسال مصر مساعدات لنا ليس جديدا على الرئيس السيسي

قالت الإعلامية اللبنانية أسماء وهبة، إن القصف الإسرائيلي بالأمس على لبنان كان عنيفا للغاية، إذ قصفت قوات الاحتلال أكبر محطة بنزين على طريق المطار منتصف الليل فضلا عن المنازل السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرة إلى أنها تركت منزلها منذ قرابة الأسبوع.

وأضافت «وهبة»، خلال حوارها على زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك اكثر من مليون ونصف نازح في لبنان، لافتة إلى أن الشعب اللبناني شهد ليلة دموية ومأساوية للغاية بالأمس، وهذا أمر غاية فالإجرام، وويجب وضع حد لممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت، أن لبنان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القدرة والقرار في إيقاف هذه الحرب وإقناع الحكومة الإسرائيلية بضرروة وقف إطلاق النار الآن من أجل الحفاظ على سلامة المدنيين الذين يدفعون الثمن وحدهم.

وعن إرسال مصر طائرات مساعدات إنسانية إلى لبنان بالأمس، أشارت الإعلامية اللبنانية، إلى أن هذا الموقف ليس جديدا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.



