"القومي لحقوق الإنسان" يعقد اجتماع خبراء تشاوري لمناقشة سبل دعم حقوق النساء

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر.

جاء هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وافتتحت أعمال الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والتي أكدت في كلمتها علي أهمية مناقشة التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء المعرضات للخطر وسبل حمايتهن وتعزيز حقوقهن ،والتعرف علي أفضل السبل والممارسات الفضلي لدعمهم وتمكينهم ،من خلال عرض التحديات التي تواجه النساء الأولي بالرعاية ،والمعرضات للخطر، وسبل حماية ودعم حقوقهن.

فيما اعربت الدكتورة وفاء بنيامين أمين لجنة الحقوق الاجتماعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين المجلس ممثل في لجنة الحقوق الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان ويهدف الي دعم وتعزيز الحقوق والصحة الانجابية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية.

فيما أوضح الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان ، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للاناث وانه تم تجهيز ٥ اقسام لعلاج الاناث بمراكز علاج الادمان ، وان ٥% من المتقدمين للعلاج من الاناث ،وانه بيتم إطلاق حملات مواجهة بمشكلة التعاطي بما في ذلك التعاطي بين الاناث ، وعلاقة المضررات بالعنف الاسري والعنف ضد الاناث ،وأشاد بدور المتطوعين والذين يصل عددهم الي ٣٣الف متطوع منهم ٧٠% من الاناث.

ناقش الاجتماع، الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية ووحدة مكافحة التمييز، التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء بسبب عوامل مثل الأمراض النفسية، إدمان المواد المخدرة، الإعاقة الجسدية، الإيدز، والشيخوخة. كما سلط الضوء على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة وأثناء عمليات اللجوء.

وذلك من خلال جلستين الاولي التحديات التي تواجه النساء والفتيات المعرضات للخطر وسبل حلها برئاسة هاني ابراهيم عضو المجلس.

والجلسة الثانية حول الجهود الوطنية والتوصيات اللازمة لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر برئاسة الدكتور أيمن الزهري أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

يهدف هذا الاجتماع إلى وضع توصيات ومقترحات لتعزيز حقوق النساء المهمشات والمعرضات للخطر، وضمان حمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.