في الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. أغاني جسدت مشاعر الفخر والبطولة تعرف عليها| شاهد

يمثل انتصار أكتوبر 1973 ، حدثاً تاريخياً بارزاً في مسيرة الأمة المصرية، وتعتبر الأغاني المتعلقة بانتصار أكتوبر جزءاً حيوياً من الذاكرة الوطنية المصرية، حيث تجسد مشاعر الفخر والبطولة، وحملت هذه الأغاني رسائل تحفيزية، مستلهمة من بطولات القوات المسلحة، كما ساهمت في تعزيز روح الوحدة والانتماء، مما جعلها علامة فارقة في تاريخ الموسيقى الوطنية.
أبرز الأغاني التي تجسد انتصار أكتوبر:
- "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة"، تقديم الفنانة شادية
- "رايات النصر"، كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل
- أغنية "بسم الله"، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى
- "عاش اللى قال"، غناء العندليب عبدالحليم حافظ
- "على الربابة"، غناء الفنانة الجزائرية وردة
- "صباح الخير ياسينا"، تقديم عبدالحليم حافظ
- "سمينا وعدينا"، غناء المطربة شهرزاد