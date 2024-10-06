بث مباشر.. احتفالية تدشين كنيسة العذراء بالفجالة بحضور البابا تواضروس

تنقل “البوابة نيوز” فاعليات البث المباشر لاحتفالية تدشين ومرور ١٤٠ سنة على كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



يشارك في الاحتفالية عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.



وتبث الإحتفالات عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”



