عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الدكتور محمود سعادة صاحب فكرة فك شفرة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر».

وأفاد التقرير: «كانت حرب أكتوبر ومازالت مسرحا واسعا للعديد من البطولات التي تكشف أسرارها يوما بعد الآخر، ومن بين الأبطال رجال مدنيون أثبتوا ولائهم وحبهم للوطن وتفانيهم في خدمته مسخرين قدراتهم وعلمهم لتحقيق ما يُطلب منهم لدعم القوات المسلحة».

وأضاف: «بعد أن اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قرار الحرب أخبره قادة قوات الدفاع الجوي في الجيش بمشكلة كبيرة وهي عدم توافر الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي الذي يقع عليها العاتق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة بعد أن انتهت صلاحيته».

وتابع: «تم عقد اجتماعات كثيرة شارك بها كل الخبراء، وخلال تلك الاجتماعات طلب أحد المشاركين الاستعانة بأستاذ في المركز القومي للبحوث يبلغ من العمر 35 عاما وعُرف عنه الذكاء الحاد والخبرة الكبيرة في هذا التخصص الدقيق، وخلال دقائق انتقلت سيارة خاصة إلى منزل العالم المصري محمود يوسف سعادة وطلب منه قائدها التوجه معه لمقابلة مسؤولين كبار».

وواصل: «فور وصوله، عرضوا عليه تفاصيل المشكلة، توصل العالم المصري محمود يوسف سعادة مع المسؤولين في معامل الجيش إلى الحل السحري، حيث تمكن من حل شفرة الوقود منتهي الصلاحية وإنتاج وقود صالح للاستخدام وقرر بعدها السادات تحديد موعد الحرب بدقة».