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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاريِ لشهداء الجيش الثاني الميداني

المحافظ يضع الإكليل
المحافظ يضع الإكليل
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شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كلًا من اللواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الحادية والخمسين، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

وقرأ "أكرم" ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاء لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية للجيش الثاني الميداني السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مثمنًا الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.

إكليل الزهور على النصب التذكاري ئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العسكرية المصرية قائد الجيش