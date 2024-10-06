"أقباط من أجل الوطن": 6 أكتوبر يوم العزة والكرامة

قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمسيحي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن: حرب السادس من أكتوبر ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر حيث جسدت إرادة شعب وانتصار جيش عظيم أعاد الأرض وحفظ العرض من خلال ملحمة وطنية وعسكرية تم الإعداد لها وتنفيذها بمهارة عاليا لتسجل فصل تاريخي بحروف من ذهب في تاريخ بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة التي انتصرت على العدو وإعادة الأرض.

وأضاف كمال، خلال البيان الصادر عنه اليوم، حرب السادس من أكتوبر. عام ١٩٧٣ ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر لأنها انتصار حقيقي حقق أهدافه في استعادة كل شبر محتل من الأراضي المصرية من خلال ملحمة عسكرية فريدة سوف تحكي عنها كل الأجيال القادمة.

وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد السادس من أكتوبر يجسد تلاحم الشعب المصرية حيث امتزجت دماء ابناء الوطن من المسلمين والمسيحيين في حرب الدفاع عن الوطن والكرامة لتظل علامة فارقة في تاريخ الحروب والانتصارات ولتؤكد أيضا تفوق ومهارة الجيش المصري خير اجناد الأرض .

وأضاف شفيق في ذكري هذا اليوم العظيم وهذا الانتصار التاريخي نتوجه بتحية إعزاز وإكبار للرئيس البطل محمد انور السادات لقادة أفرع القوات المسلحة المصرية الباسلة ولكل ضابط وجندي شارك في هذا الانتصار العظيم.