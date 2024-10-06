أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق كاليارى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: سيموني سكوفيت.
خط الدفاع: جابريل زابا، ياري مينا، سبيستيان لوبيرتو، نادر زورتيا، ادم اوبيرت، توماس أوجيللو.
خط الوسط: نيكولاس فيولا، أنتوان ماكومبو، ميشيل ادوبو.
خط الهجوم: روبرتو بيكولي.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. كاليارى يواجه يوفنتوس بتشكيل دفاعى
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أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق كاليارى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق كاليارى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.