الدورى الإيطالى.. كاليارى يواجه يوفنتوس بتشكيل دفاعى

أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق كاليارى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:

حراسة المرمى: سيموني سكوفيت.

خط الدفاع: جابريل زابا، ياري مينا، سبيستيان لوبيرتو، نادر زورتيا، ادم اوبيرت، توماس أوجيللو.

خط الوسط: نيكولاس فيولا، أنتوان ماكومبو، ميشيل ادوبو.

خط الهجوم: روبرتو بيكولي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.