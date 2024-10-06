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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. كاليارى يواجه يوفنتوس بتشكيل دفاعى

كاليارى
كاليارى
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أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق كاليارى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: سيموني سكوفيت.
خط الدفاع: جابريل زابا، ياري مينا، سبيستيان لوبيرتو، نادر زورتيا، ادم اوبيرت، توماس أوجيللو.
خط الوسط: نيكولاس فيولا، أنتوان ماكومبو، ميشيل ادوبو.
خط الهجوم: روبرتو بيكولي.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

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