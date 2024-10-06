في ذكرى النصر.. حرب أكتوبر ترد أهم ممر ملاحي بالعالم «قناة السويس» لأحضان أهله

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حرب أكتوبر ردت أهم ممر ملاحي بالعالم «قناة السويس» لأحضان أهله».

وأفاد التقرير: «في صورنا القديمة تظهر معاول أجدادنا وهي تحفر القناة، هنا ابتلت الأجساد بمياه البحرين وعرق السخر، هنا شق المصريون معجزتهم المعاصرة، هنا سرق المستعمرون عرقهم وأرواحهم، هنا تحولت القناة وتاريخها في لحظة إلى مانع مائي».

وأضاف: «تصور العدو أنه بات جحيما تغذيه بالنيران صهاريج النابالم عبر إحدي وثلاثين نقطة مركزية، رسمت صهاريج النابالم شقا داميا بين ضفتي القلب، شقا من النيران والكراهية والغرور والثقة».

وتابع: «لكن في ظهر السادس من أكتوبر شاهد العالم آلاف المقاتلين يقهرون المياه على المراكب المطاطية والكباري المحمولة سد الأبطال فتحات الجحيم، جفت صهاريج النابالم».

وواصل: «وعادت القناة لأهلها ضاحكة مستبشرة تقول في بطاقة النصر: «أنا ابن معاول المصريين وشريان كفاحهم.. أنا ابنة نصر الصائمين.. أنا حاملة الخير»».