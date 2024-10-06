بالصور.. نجوم الفن يشاركون علاء مرسي فرحته في زفاف ابنته

شهد حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي، مريم، مساء السبت، حضورًا لافتًا من عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، الذين تجمعوا للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

وشارك الفنان علاء مرسي في أكثر من فقرة خلال حفل زفاف ابنته مريم، حيث عزف على الطبلة أثناء فقرة الفنان أحمد عصام، كما رقص مع الراقصة دينا خلال عرضها.

ولقيت فرحة مرسي دعمًا كبيرًا من زملائه في الوسط الفني، أبرزهم الفنان أحمد السقا، الذي جذب الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهد الحفل حضور الفنانين رامي صبري ومدحت صالح وتامر حسني، والمخرج خالد يوسف والفنانة نرمين الفقي ومي عمر وصلاح عبد الله وأحمد أدم وسمية الخشاب وادوارد وماجد المصري، وعدد كبير من الفنانين.

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