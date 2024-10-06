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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. نجوم الفن يشاركون علاء مرسي فرحته في زفاف ابنته

حفل زفاف ابنة علاء
حفل زفاف ابنة علاء مرسي
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شهد حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي، مريم، مساء السبت، حضورًا لافتًا من عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، الذين تجمعوا للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

وشارك الفنان علاء مرسي في أكثر من فقرة خلال حفل زفاف ابنته مريم، حيث عزف على الطبلة أثناء فقرة الفنان أحمد عصام، كما رقص مع الراقصة دينا خلال عرضها.

ولقيت فرحة مرسي دعمًا كبيرًا من زملائه في الوسط الفني، أبرزهم الفنان أحمد السقا، الذي جذب الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهد الحفل حضور الفنانين رامي صبري ومدحت صالح وتامر حسني، والمخرج خالد يوسف والفنانة نرمين الفقي ومي عمر وصلاح عبد الله وأحمد أدم وسمية الخشاب وادوارد وماجد المصري، وعدد كبير من الفنانين.

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الفنان علاء مرسي زفاف ابنة علاء مرسي أحمد السقا حفل زفاف