الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس فى مواجهة كاليارى

أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كاليارى، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، بيير كالولو، فيدريكو غاتي، اندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، تيون كوبمينرس، كيفرين تورام.

خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.