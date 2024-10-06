أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كاليارى، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: نيكولو سافونا، بيير كالولو، فيدريكو غاتي، اندريا كامبياسو.
خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، تيون كوبمينرس، كيفرين تورام.
خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس فى مواجهة كاليارى
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أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كاليارى، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كاليارى، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.