حملات نظافة يومية للارتقاء بالشكل الحضاري لسمالوط

كلف الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بتكثيف حملات النظافة واستمراريتها لرفع القمامة منها وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة لرفعها إلى المقلب العمومي.

ففي الوحدة المحلية لقرية قلوصنا تمت متابعة أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والجانبية وأمام المصالح الحكومية ،حيث تم رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بجوار مركز شباب قلوصنا ،وبجوار مجمع المدارس ،ومنطقة الماسورة،وتمشيط طريق مصر اسوان الزراعى أمام نطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا

وفى حى شرق المدينة تم متابعة وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومى بحمولة ١٥ طن مخلفات بنطاق الحى ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالحى ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد وتسوية الشوارع..

وفى حى شمال المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الحى ،طما تم رفع كفاءة مستوى النظافة حيث تم كنس الأتربة الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية ،كما تم رفع كفاءة مستوى النظافة بشارع الصفصافية وشارع المطاحن وشارع المستشفى التخصصي ومنطقة الشقرانى

وفى حى جنوب المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الحى بالفترتين الصباحية والمسائية ،حيث تم رفع نقاط تجمع القمامة الموجودة بشارع الريفية وشارع ابوزهران وشارع المركز وشارع وابور النور

وفى حى غرب المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الحى حيث تم رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بجوار برج الإذاعة والتلفزيون ،ومنطقة مساكن الحديد والصلب ،ومنطقة المطافي وشارع امتداد المدارس

حيث أكد الدكتور رئيس المركز ، على إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ،حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة بشارع الصفصافية وشارع المطاحن وشارع المستشفى التخصصي ومنطقة الشقرانى

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