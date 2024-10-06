رئيس جامعة المنوفية: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز لكل المصريين

قدم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى "الواحد والخمسين" لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية

كماقدم القاصد التهنئة لرجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة وهذا النصر العظيم الذي سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز لكل المصريين، حيث جسد فيه رجال القوات المسلحة البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور والأزمان.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي أن جنودنا البواسل سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لإستعادة كرامة الأمة العربية كلها، وتحرير الأرض مشيرا إلي أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية والشعب المصري نتعلم ونستلهم منها العزيمة والإصرار علي العمل بروح إنتصار أكتوبر المجيد للحفاظ على إستقرار الوطن وسلامة أراضيه وحماية شعبه والحفاظ على وحدته،ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء،داعيـا الله عـز وجـل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على الوطن الغالي مصر وشعبها وجيشها الأبي في تقدم وازدهار.

كما ثمن رئيس جامعة المنوفية في هذه المناسبة جهود القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في مواجهة كافة التحديات، وصنع ملحمة جديدة؛ في البناء، والتنمية، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركه في خدمة الأهداف الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على إنجازات جيل أكتوبر التي حفظت للوطن؛ عزته، وكرامته؛وأوضحت للعالم مكانة وقدرات العسكرية المصرية.