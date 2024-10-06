ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41870، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97166 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 45 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر الطبية أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.