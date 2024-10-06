جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول التوعية بأهمية المشروعات القومية ضمن مبادرة "بداية"

عُقدت ندوة توعوية حول أهمية المشروعات القومية، والتي أقيمت بالتعاون بين الجامعة وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، ضمن مبادرة "بداية".

وفي ذاك السياق ـ أكد الدكتور ناصر مندور كلمة على أهمية توعية طلاب المدارس بالمشروعات القومية، موضحا دور تلك المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وركز على أهمية هذه المشروعات خاصة في مناطق سيناء ومدن القناة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق.

من جانبها، تحدثت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن أهمية اختيار موضوع المشروعات القومية ضمن مبادرة "بداية"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل دعامة أساسية لتنمية مصر في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن الهدف من هذه الندوة هو تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تم تنظيم الندوة بإشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما قدمت الدكتورة سلوى حجازي، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة، المحاضرة الرئيسية، حيث استعرضت خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية وأهميتها.

عُقدت الندوة في مدرسة النيل التجريبية للغات، وتناولت شرحًا تفصيليًا حول المقصود بأهمية المشروعات القومية، وخصائصها، وأهدافها، بالإضافة إلى التطرق للأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات خاصة في سيناء ومدن القناة، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أشرفت على تنظيم الندوة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير الإدارة، والأستاذة شيماء نصر مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتربية والتعليم.