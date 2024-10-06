الجارديان: الآلاف يتظاهرون حول العالم لدعم فلسطين ولبنان مع مرور عام على 7 أكتوبر

رصدت صحيفة (الجارديان) البريطانية العديد من المظاهرات والمسيرات في مختلف أنحاء العالم تزامنا مع الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي لندن.. ذكرت الصحيفة البريطانية أن الآلاف ساروا عبر العاصمة إلى داونينج ستريت وسط وجود مكثف للشرطة، وكانت الأجواء متوترة حيث مر المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين والمتظاهرون المضادون واندلعت مناوشات عندما دفع ضباط الشرطة الناشطين الذين حاولوا تجاوز الطوق الأمني. وقالت شرطة العاصمة لندن "إن 17 شخصا على الأقل تم اعتقالهم".

وفي استراليا.. بدأت الاحتجاجات التي تدعم الفلسطينيين وتندد بالجرائم الإسرائيلية اليوم /الأحد/.

كما تجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ساحة تايمز سكوير بنيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار، مرددين هتافات "غزة" على إيقاع الطبول، وارتدى البعض الكوفية ولوحوا بالأعلام الفلسطينية واللبنانية وحملوا صورة كبيرة من الورق المقوى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع طلاء أحمر يرمز إلى الدم على وجهه.

وفي العاصمة الفرنسية (باريس) تجمع عدة آلاف من المتظاهرين سلميا في ساحة الجمهورية لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني، ولوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية بينما كانوا يحملون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حرروا فلسطين" و"ارفعوا أيديكم عن لبنان".

وفي مدينة هامبورج بشمال ألمانيا نظم ما يقرب من ألف شخص مظاهرة سلمية لوحوا خلالها بالأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفوا "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وفي روما، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين بعد أن تحولت مسيرة إلى أعمال عنف، وكان عدة آلاف قد تظاهروا سلميا بعد ظهر أمس /السبت/ حتى حاولت مجموعة أصغر دفع المسيرة نحو وسط المدينة، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية التي رفضت السماح بالاحتجاجات مستشهدة بمخاوف أمنية.

