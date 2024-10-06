حاول إنقاذ صديقه.. مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالحوامدية

لقي طالب مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء محاولته إنقاذ صديقه ولكنه لقي مصرعه بينما نجأ صديقه بمنطقة العبارة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه النيل بمنطقة العبارة بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه عقب نزوح "كريم ج ا" طالب لمياه النيل في محاولة لإنقاذ صديقه الذي استغاث مت الغرق، ولعدم اجادته السباحة جرفته المياه ولقي مصرعه غرقا، كما نجأ صديقه، فيما تمشط قوات الإنقاذ محيط غرق الطالب بحثا عن جثمانه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.