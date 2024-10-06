"تعاني من ورم بالقلب".. فريق طبي بمستشفى جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريضة

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة مريضة من محافظة المنيا، تبلغ من العمر ٥٦ عامًا، كانت تعاني من ورم بالقلب.

يأتي ذلك استكمالًا للنجاحات، والإنجازات الطبية المتميزة التي يحققها مستشفى القلب الجامعي بأسيوط، وتأكيدًا على ريادتها؛ في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب الجامعي، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بنجاح الفريق الطبي؛ في إجراء هذه العملية الجراحية للمريضة، مؤكدا تميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، ودورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية، والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية، والعلاجية؛ لخدمة المرضى المترددين عليها.

وكان مستشفى القلب بجامعة أسيوط، قد استقبل المريضة؛ والتي كانت تعاني من ضيق في التنفس، وثقل بالصدر منذ ٥ أعوام، وتم إجراء مناظرة للمريضة، من قِبل الدكتور علي تهامي مدرس أمراض القلب، وعقب توقيع الكشف الطبي، وإجراء الأشعة؛ تبين وجود ورم كبير الحجم بالأذين الأيسر من القلب، وعلى الفور؛ تم اتخاذ إجراءات إجراء عملية قلب مفتوح؛ لاستئصال الورم من داخل القلب، وتم بعدها؛ نقل المريضة للعناية المركزة، لتستقر حالتها بعد ذلك، وتغادر المستشفى عقب إجراء الجراحة بأربعة أيام فقط.

وضمّ الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة؛ الدكتور محمد فاروق مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر عرفات مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى لؤي، و الدكتور أحمد وهبة نواب جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد مندور استشاري التخدير والرعاية المركزة،