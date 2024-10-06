100 ألف جنيه غرامة جديدة على إمام عاشور.. اعرف السبب

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي في النادي الأهلي فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب إمام عاشور بسبب عدم الالتزام في الفترة الأخيرة .

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدير الرياضي وقع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على إمام عاشور بسبب خوض تدريبات بدنية منفرده خارج النادي وبدون معرفه من الجهاز الفني للفريق ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي وقعت عقوبة مالية على إمام عاشور بعد مباراة السوبر الأفريقي بسبب الأزمات التي دخل فيها خلال اللقاء سواء مع لاعبي الزمالك أو جماهير الفريق المنافس أو زملائه بالفريق.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان ابلغ إمام عاشور بضرورة الالتزام في الفترة المقبلة كما إخطار اللاعب بقص شعره بناءً على رغبة محمود الخطيب رئيس النادي لامتصاص غضب الجمهور.