سويسرا تشهد تزايد دعوات إحلال السلام والتضامن مع ضحايا الصراع بالشرق الاوسط

تزايدت في سويسرا الدعوات من أجل إرساء السلام والتضامن مع ضحايا "الصراع" في الشرق الأوسط وذلك تزامنا مع الذكرى الاولى لاحداث 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا - عشية الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر - إن "المعاناة الإنسانية لا تعرف حدودا"، وجددت دعوتها إلى جميع الأطراف لاحترام كرامة جميع الأشخاص المتضررين من هذا النزاع.

وأكدت اللجنة - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الاخباري السويسري اليوم /الأحد/ - التزامها بمواصلة تقديم الخدمات الحيوية وإتاحتها بشكل آمن دون عوائق لمن هم في حاجة إليها.. مشيرة إلى أن هذا يندرج تحت مسئولياتها بموجب القانون الدولي.

من جانبها، اعربت الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية عن تعاطفها مع جميع المتضررين من هذه المأساة مهما كان أصلهم أو دينهم.. مضيفة أن "الأشخاص الذين يعانون هم بشر، وليسوا ممثلين للأمم أو الأيديولوجيات السياسية".