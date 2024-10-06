راعي إيبارشية اللاذقية يتفقد أعمال ترميم كنيسة القديس أندراوس الرسول

قام راعي أبرشية اللاذقية ميشيل قندلفت صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لسير أعمال ترميم وإصلاح كنيسة القديس أندراوس الرسول.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة التقدم المحرز في المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على الطابع التاريخي للكنيسة وتجديد بنيتها التحتية.



وأكد راعي الأبرشية خلال الزيارة على أهمية هذا العمل في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لضمان عودة المؤمنين للصلاة في الكنيسة بأقرب وقت ممكن.

كما أعرب عن شكره للفرق الهندسية والعاملين على جهودهم المتواصلة.