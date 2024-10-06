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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان والأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
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بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري، ناقش مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، العدوان الإسرائيلي على مختلف الأراضي اللبنانية وما سببه من نزوح وتشرد لمئات الآلاف من تلك المناطق.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل إيجاد حلول للأزمة ودعم الجهود الإنسانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية للتضامن مع المتضررين.

الجيش اللبناني لبنان الامم المتحده