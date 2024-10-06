العراق يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي؛ بدورهما الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، لاسيما مع ما يجري في المنطقة، من استمرار للعدوان الاسرائيلي على غزّة ولبنان.

وأشار السوداني - خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن - إلى أن التمادي في استهداف المدنيين في حرب إبادة جماعية؛ يستلزم الاستنكار والإدانة من العالم بأسره، ويتطلب احترام القوانين الدولية وعدم تجاوزها من قبل أي جهة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن الجانبين بحثا سير العلاقات بين العراق وبريطانيا، وسبل تعزيزها، وكذلك البحث في تحديد موعد جديد لزيارة السوداني إلى المملكة المتحدة، التي سبق أن تأجلت بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة.