ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي؛ بدورهما الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، لاسيما مع ما يجري في المنطقة، من استمرار للعدوان الاسرائيلي على غزّة ولبنان.
وأشار السوداني - خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن - إلى أن التمادي في استهداف المدنيين في حرب إبادة جماعية؛ يستلزم الاستنكار والإدانة من العالم بأسره، ويتطلب احترام القوانين الدولية وعدم تجاوزها من قبل أي جهة.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن الجانبين بحثا سير العلاقات بين العراق وبريطانيا، وسبل تعزيزها، وكذلك البحث في تحديد موعد جديد لزيارة السوداني إلى المملكة المتحدة، التي سبق أن تأجلت بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة.

رئيس الوزراء العراقي السوداني لبنان غزة