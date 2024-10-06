أعراض حمى ماربورغ وطرق التعامل معها

قال الدكتور الإيطالي مارتشيلو فيرادا دي نولي إن حمى ماربورغ تنتقل عبر الدم أو عبر سوائل الجسم الأخرى أو عند لمس أسطح أو ملابس أو أي شيء ملوث بالفيروس ولا تنتقل عن طريق رذاذ تنفس الشخص المصاب وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

واضاف: تشمل أعراض المرض في البداية الحمى والقشعريرة والصداع وألم في العضلات والتعب وقد تكون هناك أعراض أخرى مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال وطفح جلدي والجفاف مشيرا إلى أن المرض يتطور خلال 4-7 أيام.

وتابع أنه بعد ذلك، تظهر لدى المصاب الأعراض الخطيرة التي تستمر 7-10 أيام، حيث في الحالات الشديدة يلاحظ نزيف الأنف وتقيؤ الدم وقصور أعضاء عديدة وصدمة، مشيرا إلى مدة الحضانة 2-21 يوما يتحول الفيروس إلى المرحلة الحادة، ما يؤدي إلى نزف الدم من الأنف واللثة والعينين. ويمكن أن تؤدي هذه المرحلة إلى عواقب وخيمة بما فيها الوفاة خلال 1-2 أسبوع.

وبحسب الدكتور يصل معدل الوفيات في البلدان الإفريقية إلى 80 بالمئة. ولكن في أوروبا وفي البلدان التي فيها رعاية صحية متطورة لا يتجاوز 40 بالمئة كما يشير إلى أن الأشخاص الذين يتعافون من المرض يعانون عادة من مشكلات في الرؤية وآلام المفاصل.

ويوصي بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون والاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب ملامسة الأشياء التي قد تكون ملوثة بدم أو إفرازات شخص مصاب.