اتحاد الكرة يستأنف الدورة التدريبية B بنادي اتحاد الشرطة

استأنف اتحاد الكرة مساء امس، ممثلا في منطقة القاهرة لكرة القدم، الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية فئة B بنادي اتحاد الشرطة المتواجد في الدراسة، تحت إشراف كلا من الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين.

وتضم الدورة التي اقيمت امس عدد كبير من المدربين واللاعبين السابقين بالأندية المصرية مثل محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون وعلاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2005 وجمعة مشهور المدير الفني لنادي الترسانة وشريف عبد الفضيل المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2007 ومحمد عمر النور مدرب منتخب الناشئين 2007 .

ويواصل علاء نبيل جهودة من اجل تطوير النظام التدريبي في مصر بجانب قطاعات الناشئين.