ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين تحتفل بنصر أكتوبر بفستان علم مصر

إلهام شاهين بعلم
إلهام شاهين بعلم مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إحتفلت الفنانة إلهام شاهين بذكري نصر السادس من أكتوبر، والذي يحتفل فيه الشعب المصري والعربي والقوات المسلحة المصرية، بتحقيق الانتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٧٣.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديو "إنستجرام"، صورة لها بفستان بألوان علم مصر، لتشارك به جمهورها الاحتفال بنصر أكتوبر.

إلهام شاهين 

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة "تحيا مصر"، في تحية إلي الشعب المصري ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل.


يشار أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد وجهت الشكر إلي سلطنة عمان وإدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح بعد تكريمها، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في رسالتها إلي إدارة المهرجان "شكرا جزيلا لكل القائمين على المهرجان، و أخص بالشكر سعادة محافظ ظفار مروان بن تركى آل سعيد، و رئيس بلدية ظفار دكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس اللجنه التنفيذيه للمهرجان".

إلهام شاهين علم مصر نصر اكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي القوات المسلحة المصرية الشعب المصرى